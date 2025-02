Americký sudca dočasne zablokoval Trumpovu ponuku odstupného pre zamestnancov vlády

(Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Americký federálny sudca vo štvrtok dočasne zablokoval kontroverzný plán prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ponúkol všetkým štátnym zamestnancom ochotným odísť do 6. februára niekoľkomesačné odstupné. Informuje o tom stanica NBC News.

Zamestanci federálnej vlády, ktorých sú viac než dva milióny, mohli ponuku poberať výplatu do 30. septembra výmenou za odchod využiť do štvrtka 23.59 h miestneho času. Bostonský okresný sudca George O'Toole Jr. však Trumpovej administratíve nariadil, aby túto lehotu predĺžila až do súdneho pojednávania, ktoré naplánoval na pondelok popoludní.

Program odloženej výpovede

Program takzvanej odloženej výpovede zosnoval Elon Musk, miliardár a podnikateľ, ktorý pôsobí na čele komisie pre efektívnosť vlády (DOGE). Predstavitelia Trumpovej administratívy tvrdia, že vďaka programu môžu ušetriť peniaze daňových poplatníkov.

Štvrtkové pojednávanie sudca zvolal, aby posúdil žiadosť troch federálnych odborových zväzov o vydanie dočasného súdneho príkazu, ktorý by pozastavil platnosť termínu a požadoval od úradu personálneho manažementu (OPM), aby poskytol právny základ pre daný návrh.

Podanie námietok

Trojica odborových zväzov, ktoré spolu zastupujú 800 000 federálnych štátnych zamestnancov, namietali, že ponuka je nezákonná a svojvoľná. Argumentovali okrem iného tým, že vláda príde o ľudí s odbornými znalosťami a voľné pozície budú spolitizované. Takisto tvrdili, že OPM ponukou do veľkej miery napodobnil prístup Muskovho vedenia po jeho prevzatí siete Twitter (dnes X), keď prepustil približne 80 percent zamestnancov spoločnosti.

"Sme vďační sudcovi za predĺženie lehoty, aby viac federálnych zamestnancov, ktorí odmietajú prísť do kancelárie, mohlo využiť túto veľmi veľkorysú ponuku, ktorá sa naskytne len raz za život," uviedla v reakcii na rozhodnutie sudcu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Levittová. Dosiaľ podľa nej požiadalo o odchod výmenou za odstupné viac než 40 000 vládnych zamestnancov.