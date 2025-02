Chorvátskeho expremiéra Sanadera oslobodili: Obvinený bol z profitovania na vojne

Iva Sanadera (Zdroj: TASR/ AP Photo)

Sanader, za ktorého vlády Chorvátska vstúpilo do NATO a podieľal sa aj na procese vstupu do EÚ, si momentálne odpykáva 18-ročný väzenský trest za korupciu. Štvrtkovým rozhodnutím sa zavŕšila jeho kauza týkajúca sa prijatia úplatkov vo výške takmer 500.000 eur od rakúskej banky Hypo Group Alpe Adria, a to v rokoch 1991-95. Podľa prokuratúry išlo o trestný čin nezákonného profitovania z vojny. Sanader bol v tom čase námestníkom ministra zahraničných vecí.

archívne video

Trestne stíhaný Daniel Bombic dorazil na pojednávanie Najvyššieho súdu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Súd v Záhrebe ho však roku 2022 v tzv. opakovanom procese zbavil obvinení. Prokuratúra sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala na vyšší trestný súd, ktorý však vo štvrtok potvrdil pôvodný verdikt o nevine, pričom samotné odvolanie označil za "neopodstatnené". "Obžalovaný získal spornú províziu z prostriedkov tejto banky," uvádza sa vo verdikte. Súd však podotýka, že prípad sa týka "nemajetkovej ujmy, akej sa môže dopustiť akýkoľvek štátny úradník... bez ohľadu na to, či sa jej dopustil v čase vojny alebo mieru". Súd tiež uviedol, že premlčacia lehota v prípade obvinenia Sanadera zo zneužitia právomocí v tejto kauze uplynula roku 2022.

Sanader bol premiérom Chorvátska v rokoch 2003 až 2009

Sanader (71) bol premiérom Chorvátska v rokoch 2003 až 2009, ako líder konzervatívnej strany Chorvátske demokratické spoločenstvo (HDZ). V roku 2009 bez vysvetlenia odstúpil. Zadržali ho v roku 2010 na úteku v Rakúsku. Po odchode z funkcie bol obvinený z korupcie vo viacerých kauzách, pričom Chorvátsko vtedy ako súčasť procesu vstupu do EÚ zintenzívňovalo práve boj proti korupcii. Vo väzení je Sanader - po sérií zadržaní a prepustení - od roku 2019. V roku 2022 bol odsúdený na 18-ročné väzenie.