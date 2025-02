V Európe štrajkujú zimbabwianski kamionisti pracujúci pre slovenskú firmu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BERLÍN - Niekoľko zimbabwianskych vodičov kamiónov štrajkuje na odpočívadlách v Nemecku, Francúzsku a Taliansku, snaží sa tak prinútiť slovenského zamestnávateľa, aby im vyplatil sľúbené mzdy a zlepšil ich pracovné podmienky. Podľa švajčiarskych či nemeckých médií slovenský dopravca odpovedal násilím. Jedného z vodičov sa istý muž podľa švajčiarskeho odborárskeho listu Work pokúsil uniesť do Česka, aby mohol byť deportovaný do Zimbabwe. To sa mu ale po zásahu nemeckej polície nepodarilo. Slovenská firma všetky obvinenia odmieta, podľa denníka Frankfurter Rundschau sa ale vecou zaoberá polícia.