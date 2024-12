VIDEO Druhá obeť fatálnej nehody kamiónu! Lekár zomrel v aute smrti so svojou len 12-ročnou dcérou: Čo bolo príčinou?

Dopravná nehoda neďaleko Pohořelic (Zdroj: Facebook/HZS Jihomoravského kraje)

Hrôzostrašná dopravná nehoda sa stala v pondelok podvečer pri Pohoreliciach na Brniansku. Podľa predbežných informácií tam malo dôjsť k čelnej zrážke osobného auta s kamiónom. Vodič auta utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Dieťa previezli záchranári v kritickom stave do detskej nemocnice do Brna. Zranený bol aj vodič kamióna, ktorého záchranári previezli na vylúčenie ťažšieho zranenia do nemocnice. Jeho auto ostalo po nehode prevrátené na boku. Informovala o tom policajný hovorca David Chaloupka a hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová.

Podľa reportéra KRIMI zprávy má brutálna nehoda aj druhú obeť. Zraneniam napokon dnes podľahla aj len 12-ročná dcéra vodiča osobného auta. Informoval o tom na sociálnej sieti. Dievča svoj boj o život prehrala a lekári boli nútení ju odpojiť od prístrojov. Podľa policajtov prešiel vodič osobného auta z nezistených príčin do protismeru a kamión sa snažil ešte stretu vyhnúť. Reportér KRIMI zpráv informoval, že išlo o lekára, ktorý mal náhlu zdravotnú indispozíciu, kvôli ktorej prešiel do protismeru. Poľský kamionista už zrážke nedokázal zabrániť.