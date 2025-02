Trump sa chystá zakázať transrodovým športovkyniam účasť v ženských súťažiach

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Trump už počas predvolebnej kampane hovoril o tom, že "nepustí muža do ženských športov". Podobnými tvrdeniami sa trafil do nálady väčšiny voličov, ktorá podľa prieskumu AP usudzuje, že presadzovanie práv ľudí so zmeneným pohlavím zašlo v USA príliš ďaleko.

Kamenický v Bruseli o vzťahoch EÚ s novou vládou Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Trump hneď prvý deň vo funkcii 20. januára podpísal výnos, podľa ktorého majú federálne úrady rozlišovať iba dve pohlavia, mužské a ženské. To sa má premietnuť napríklad pri vydávaní cestovných dokladov alebo pri umiestňovaní odsúdených ľudí do väzníc.

Dnes, symbolicky počas amerického národného dňa športujúcich dievčat a žien, mieni podpísať spomínané nariadenie, na základe ktorého by v ženských súťažiach na americkom území nemohli štartovať ženy, ktoré sa narodili ako muži. Dekrét má okrem iného inštruovať federálnu vládu, ako vykladať zákon označovaný ako Title IX, ktorého cieľom je zabezpečiť rodovú rovnosť v športoch podporovaných federálnou vládou a ochranu pred sexuálnym zneužívaním.

"Tento exekutívny príkaz obnovuje férovosť, drží sa pôvodného zámeru Title IX a obhajuje práva ženských športovkýň, ktoré celý život pracovali, aby mohli súťažiť na najvyššej možnej úrovni," povedala podľa AP republikánska zástankyňa Trumpom nastaveného kurzu, kongresmanka Nancy Maceová.

Podľa nemenovaného vládneho činiteľa citovaného agentúrou Reuters má príkaz pomôcť ochrániť práva dievčat a žien v čase, keď pribúda sťažností na začleňovanie transrodových športovkýň do ich súťaží. Rovnaký zdroj agentúre povedal, že Washington "použije všetku svoju autoritu a schopnosti", aby presvedčil Medzinárodný olympijský výbor k zákazu transrodových športovkýň v súťažiach na americkom území.

V medzinárodných súťažiach napríklad v atletike alebo plávaní nesmú transrodové športovkyne štartovať so ženami, ak prešli mužskou pubertou. Môžu pretekať len v prípade, že zmenu pohlavia podstúpili do 12 rokov. Podľa vedeckých štúdií majú športovkyne, ktoré prešli mužskou pubertou, podstatnú výhodu proti ženám od narodenia.