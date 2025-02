Gruzínska vláda chce sprísniť tresty za trestné činy spáchané na demonštráciách

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Zurab Tsertsvadze)

TBILISI - Gruzínska vláda navrhuje balík zákonov, ktorými by sa sprísnili tresty za trestné činy súvisiace s protestmi. V niektorých prípadoch by demonštrantom hrozilo až desaťročné väzenie. Informuje agentúra Reuters.

Táto juhokaukazská krajina sa nachádza v politickej kríze od októbrových volieb, v ktorých zvíťazila doteraz vládnuca strana Gruzínsky sen. Výsledky volieb vo svojom uznesení odmietol Európsky parlament a vláda v Tbilisi reakcii na to do konca roka 2028 pozastavila rokovania o vstupe do EÚ. Následne v Gruzínsku opäť vypukli masové protesty. Polícia zadržala už stovky demonštrantov, podľa ľudskoprávnych organizácii policajti používajú proti demonštrantom aj násilie. Vláda však políciu bráni s tým, že demonštranti sa často dopúšťajú výtržností.

Gruzínsky parlament prijal opatrenia voči demonštrantom už v decembri

V novom balíku vláda navrhuje zvýšenie dĺžky väzenských trestov za menej závažné činy z 15 na 60 dní. Zvýšili by sa aj pokuty a lehoty zadržania za menšie výtržníctvo, urážku policajtov a iné priestupky. Za odpor, vyhrážanie sa a použitie násilia voči policajtom hrozí trest odňatia slobody na päť až desať rokov, píše Reuters. Poslanec Gruzínskeho sna Mamuka Mdinaradze uviedol, že vláda týmto balíkom reaguje na pokusy "vonkajších síl... zničiť a oslabiť štát a jeho inštitúcie". Nešpecifikoval spomínané "vonkajšie sily", ale tvrdil, že protestujúcich povzbudzuje aj americké veľvyslanectvo. "Ak si niekto myslí, že to čo sa deje v uliciach, sa deje nezávisle od amerického veľvyslanectva, tak nevie nič o dianí v uliciach," citovala Mdinaradzeho gruzínska tlačová agentúra Interpress.

Gruzínsky parlament prijal opatrenia voči demonštrantom už v decembri, keď jednohlasne schválil zákon, ktorý zakazuje ľuďom na protestoch zakrývať si tvár maskami a používať pyrotechniku a lasery. V prípade porušenie zákona im bude uložená pokuta vo výške približne 677 eur. Parlament tiež schválil zvýšenie pokút za poškodzovanie budov a blokovanie dopravy. Za blokády ciest hrozia pokuty až do výšky 5080 eur. Opozícia v Gruzínsku aj Európsky parlament požadujú opakované voľby po októbrovom hlasovaní, ktoré bolo podľa ich tvrdení zmanipulované v prospech Gruzínskeho sna. Strana tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že voľby boli slobodné a férové.