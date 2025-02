Európska únia je pripravená na tvrdé rokovania s USA! Bude chrániť svoje záujmy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Európska únia bude pripravená na tvrdé rokovania so Spojenými štátmi, aby ochránila svoje záujmy pred hrozbou zvýšených obchodných ciel, uviedla dnes predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zdôraznila, že so Spojenými štátmi má EÚ najpevnejšie väzby a zdieľa s nimi veľa rovnakých záujmov, či už ide o regionálnu stabilitu alebo globálnu ekonomiku.

"Európska únia a Spojené štáty spoločne predstavujú takmer 30 percent celosvetového obchodu s tovarom a službami. A viac ako 40 percent celosvetového HDP. Európske spoločnosti v USA zamestnávajú 3,5 milióna Američanov. Ďalší milión amerických pracovných miest priamo závisí od obchodu s Európou. Ide o to, že pre obe strany je toho veľa v stávke," uviedla von der Leyenová pri svojom prejave na každoročnej konferencii veľvyslancov EÚ v Bruseli. Existujú podľa nej pracovné miesta, podniky aj priemyselné odvetvia v Európe aj v USA, ktoré sa spoliehajú na transatlantické partnerstvo. "Takže chceme, aby to fungovalo. A to nielen kvôli našim historickým väzbám," dodala šéfka únijnej exekutívy.

Von der Leyenová tak reagovala na slová nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý pohrozil skorým uvalením ciel na dovoz z Európskej únie. "Našou prioritou je teraz pracovať na mnohých oblastiach, kde sa naše záujmy zbiehajú, od kritických dodávateľských reťazcov po novovznikajúce technológie," vyhlásila šéfka EK. "Budeme pripravení na tvrdé rokovania tam, kde to bude potrebné, a kde to bude možné, nájdeme riešenie. Vyriešiť prípadné sťažnosti a položiť základy pre silnejšie partnerstvo. Budeme otvorení a pragmatickí v tom, ako to dosiahnuť. Rovnako ale dáme jasne najavo, že budeme vždy chrániť naše vlastné záujmy, akokoľvek a kedykoľvek to bude potrebné," dodala.

Vzťahy so Spojenými štátmi sa zaoberal aj pondelkový neformálny summit EÚ, ktorý do bruselského paláca Egmont zvolal predseda Európskej rady António Costa. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová, ktorá sa na rokovaniach tiež zúčastnila, upozornila, že z možnej obchodnej vojny medzi dvadsaťsedmičkou a Spojenými štátmi by profitovala Čína. Vyhlásila, že "obchodné vojny víťaza nemajú" a že "ak dvadsaťsedmička a USA začnú obchodnú vojnu, bude sa nakoniec smiať Čína". Aj nemecký kancelár Olaf Scholz zdôraznil, že pre EÚ a USA by bolo lepšie vyriešiť obchodné nezhody dohodou.

Český premiér Petr Fiala sa nechal počuť, že Európska únia musí byť v rokovaniach o clách s USA aktívna a obhajovať svoje záujmy. EÚ má podľa neho nástroje na dosiahnutie dohody a je možné vyrokovať "rozumné a vzájomne výhodné podmienky".