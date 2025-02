Veľká zmena pre najznámenjšie eshopy: EÚ pritvrdzuje! Chce zaviesť nové pravidlá pre Temu či Shein

(Zdroj: SITA/AP Photo/Richard Drew, File, Getty Images)

Európska únia sa chystá zmeniť pravidlá pre dovoz tovaru tým, že posunie zodpovednosť za bezpečnosť a zákonnosť výrobkov z jednotlivcov priamo na online platformy, ako sú Temu, Shein či Amazon Marketplace. Podľa návrhu, o ktorom informoval Financial Times, by nové opatrenia umožnili colným orgánom lepšie kontrolovať zásielky ešte predtým, než dorazia do EÚ.

Doteraz je každá fyzická osoba, ktorá nakupuje online, považovaná na colné účely za dovozcu. Reforma by však túto zodpovednosť presunula na prevádzkovateľov online trhovísk. Navrhované colné reformy by vyžadovali, aby platformy poskytli kompletné informácie o zásielkach ešte pred ich príchodom do EÚ. Tým by sa znížilo riziko dovozu nebezpečných, falšovaných alebo inak nevyhovujúcich výrobkov, čo je dôležité najmä vzhľadom na rastúce objemy tovaru z Ázie.

Prísnejšie colné kontroly

Podľa návrhu budú online predajcovia musieť zabezpečiť, aby ich tovar spĺňal všetky požiadavky EÚ, a budú povinní vyberať príslušné clo a DPH. Tieto zmeny by mali zabrániť tomu, aby nebezpečné a falšované výrobky prenikali do európskeho trhu, čo by mohlo viesť k vážnym bezpečnostným a zdravotným rizikám, negatívnym dopadom na životné prostredie a nekalej konkurencii voči legitímnym podnikateľom.

Návrh tiež predpokladá zlúčenie údajov od 27 vnútroštátnych colných orgánov do jedného centrálneho systému, ktorý bude spravovať nový orgán s názvom EUCA (Európsky ústredný colný orgán). Tento orgán by podľa dokumentu mal "preverovať tovar a identifikovať potenciálne riziká ešte pred naložením tovaru na prepravu alebo jeho fyzickým príchodom do EÚ."

Spoločnosti Temu a Shein už v minulosti uistili denník Financial Times, že dodržiavajú pravidlá EÚ. Temu zároveň vyhlásilo, že podporuje opatrenia prospešné pre spotrebiteľov, zatiaľ čo Amazon informoval o zavedení proaktívnych krokov na zabránenie predaju nebezpečných alebo nevyhovujúcich výrobkov na svojich stránkach.