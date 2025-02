Merz opäť kategoricky odmietol povolebnú spoluprácu s AfD

Friedrich Merz (Zdroj: SITA/AP)

Celoštátny rozruch i obavy z takejto možnej spolupráce vyvolalo nedávne hlasovanie v Spolkovom sneme o návrhu Merza, ktorý napokon prešiel aj s podporou hlasov AfD. Poslanci v nezáväznej rezolúcii vyzvali vládu, aby sprísnila pravidlá týkajúce sa migrácie.

archívne video

Pellegrini po stretnutí s nemeckým kancelárom a prezidentom (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Prelomilo sa tým dlhoročné tabu, keďže spoluprácu s protiimigračnou AfD dovtedy odmietali všetky parlamentné kluby. Merza za tento krok priamo skritizovala aj bývalá kancelárka a líderka CDU Angela Merkelová.

"Naozaj som to povedal veľmi jasne a dôrazne viackrát: Z našej strany nebude žiadna spolupráca s AfD. Nikdy sme s nimi nespolupracovali a ani spolupracovať nebudeme. A nikto sa nemusí obávať, že by k tomu došlo. U nás sa to nestane, u mňa nie," vyhlásil v nedeľu Merz, ktorý vedie CDU/CSU. Snahou je podľa neho získať "politickú väčšinu v širokom strede nášho demokratického spektra".

Predčasné voľby

V Nemecku sa 23. februára konajú predčasné voľby do Spolkového snemu. Podľa Merza sa po voľbách v dolnej komore parlamentu vytvoria nové podmienky pre vznik väčšiny. Súčasná "nejasná väčšina" je podľa jeho slov spôsobená výlučne tým, že sa v novembri rozpadla stredoľavicová koalícia. "Táto fáza sa skončí voľbami," poznamenal.

Líder CDU ďalej zdôraznil, že budúca vláda musí podniknúť dôležité rozhodnutia v oblasti hospodárstva a migrácie. "Za týmto si osobne stojím. Tak ako je to veľmi jasné a zostáva to jasné bez akýchkoľvek pochybností: S AfD nebudeme spolupracovať," dodal. Proti opozičnému bloku CDU/CSU sú na nedeľu podľa DPA naplánované viaceré protesty.