Trump nariadil presné nálety: Cieľom boli kľúčoví predstavitelia Islamského štátu

MOGADIŠO - Vláda v fakticky autonómnom somálskom štáte Puntland v nedeľu uviedla, že sobotné americké vzdušné útoky na teroristické ciele v pohorí Golis zabili "kľúčových predstaviteľov" Islamského štátu (IS) pôsobiacich v krajine. Píše agentúra AFP.

Americký prezident Donald Trump oznámil letecký útok v Somálsku v sobotu večer, keď na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil, že nariadil "presné nálety na jedného z vedúcich organizátorov útokov IS a ďalších teroristov." "Nedávne letecké útoky viedli k zneškodneniu kľúčových predstaviteľov IS, čo predstavuje významný pokrok pri prechode do druhej fázy našej operácie," uviedla regionálna vláda Puntlandu, ktorá vedie proti islamistom usadeným v pohorí Golis bojové operácie. Americké nálety označila za "neoceniteľnú pomoc" a vyjadrila svoju vďačnosť.

BBC pripomína, že somálsky štát Puntland na cípe Afrického rohu je fakticky nezávislý na vláde v Mogadiše, avšak neusiluje sa o formálnu nezávislosť ako susedný nikým neuznaný Somaliland. Región má vlastného prezidenta aj ozbrojené sily a považuje sa za jednu zo stabilnejších častí Somálska. Vo vyhlásení ústrednej somálskej vlády v Mogadiše sa uvádza, že protiteroristickú operáciu v regióne Bari "spoločne koordinovali somálska a americká vláda" a jej cieľom boli "vysokopostavení vodcovia IS".

Podľa somálskeho prezidenta Hasana Šajcha Mahmúda americké údery "posilňujú silné bezpečnostné partnerstvo" medzi oboma krajinami. "Terorizmus si v štáte Puntland a v celom Somálsku nenájde priateľov ani miesto, ktoré by mohol nazývať svojím domovom," dodal. V Somálsku je IS prítomný relatívne málo v porovnaní s militantným hnutím aš-Šabáb, ktoré je napojené na al-Káidu. Odborníci aj tak podľa AFP varujú pred rastúcou aktivitou IS v krajine.