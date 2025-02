Demonštranti v Srbsku si pripomínajú tri mesiace od tragédie v Novom Sade

Protesty v Srbsku (Zdroj: SITA/AP Photo/Armin Durgut)

Blokáda mostov sa začne o 15:00 h miestneho času, informovala agentúra AFP. Organizátori očakávajú účasť študentov z celej krajiny, ako aj vysokoškolských pedagógov, pedagógov a žiakov základných a stredných škôl, z ktorých mnohí v posledných dňoch neprišli na vyučovanie na prejav podpory študentov.

Do Nového Sadu vyrazili aj farmári na traktoroch a skupinky motorkárov. Medzitým niekoľko významných osobností v Srbsku využilo sociálne siete na povzbudenie ľudí, aby sa zapojili do demonštrácií. Viac ako 400 študentov sa na 80 kilometrov dlhú cestu do Nového Sadu vydalo vo štvrtok z Belehradu pešo. Ďalší sa k nim pripojili v piatok v rámci cyklojazdy.

AFP vo svojich správach informovala, že v mestách a dedinách pozdĺž trasy pochodu študentov vítali jasajúci miestni obyvatelia, ktorí ich zásobovali jedlom a nápojmi a povzbudzovali. Jedna zo žien

pri ceste mala plagát s nápisom: "May the Force be with you" (Nech ťa/vás sprevádza Sila), čo je známy pozdrav zo ságy Hviezdne vojny.

V Novom Sade sa študenti z Belehradu pripoja k miestnym vysokoškolákom na ich zhromaždení na pamiatku 15 ľudí, ktorí pred tromi mesiacmi - 1. novembra 2024 - zahynuli pri zrútení prístavby na železničnej stanice.

Blokáda troch mostov v Novom Sade sa koná len niekoľko dní po 24-hodinovej blokáde hlavnej dopravnej križovatky v srbskom hlavnom meste. V ten istý deň vysokopostavení predstavitelia vlády na tlačovej konferencii vyhlásili, že všetky požiadavky študentov boli splnené, a vyzvali občanov, aby zachovali pokoj.

O niekoľko hodín neskôr skupinky študentov, ktorí v Novom Dade vylepovali nálepky s výzvou na nové protesty, napadli mladí muži, čo vyšli zo sídla miestnej pobočky vládnuce Srbskej pokrokovej strany (SNS). Na druhý deň podali demisiu srbský premiér Miloš Vučevič a starosta Nového Sadu Milan Djurič.

Následne prezident Aleksandar Vučič oznámil, že v najbližších desiatich dňoch sa rozhodne o tom, či vládna koalícia nominuje nového premiéra, alebo vyhlási predčasné parlamentné voľby. Podľa rozhlasovej stanice Deutsche Welle (DW) sa analytici zhodujú v tom, že Srbsko sa nachádza uprostred hlbokej politickej krízy. Nateraz nie je jasné, či by predčasné voľby vyviedli krajinu zo súčasnej slepej uličky.

Tí občania, ktorí sú proti vláde, totiž konštatovali, že s protestmi prestanú, až keď budú splnené všetky požiadavky študentov a budú zaručené podmienky pre slobodné a spravodlivé voľby. Väčšina opozičných strán už oznámila, že sa na voľbách v súčasnosti nezúčastní. Žiadajú splnenie požiadaviek študentov a zostavenie prechodnej vlády, ktorá by mala okrem iného za úlohu pripraviť pôdu pre slobodné voľby.

Vládna SNS zatiaľ zostavenie takejto prechodnej vlády odmieta a podľa DW ani medzinárodné spoločenstvo nevyvíja žiadny tlak na vedenie Srbska, aby tak urobilo. Srbské orgány, ktoré riadi SNS, sa netaja podporou, ktorú cítia nielen na Východe, ale aj na Západe: Rusko aj Spojené štáty totiž jasne vyjadrili podporu Vučičovi a jeho vláde, konštatuje DW. Srbsko je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, ktorá však zatiaľ na margo vývoja v Srbsko uviedla len to, že "ho bude naďalej pozorne sledovať".