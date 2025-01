AKTUÁLNE Svetové dodávky ropy v ohrození! Ukrajinské drony zasiahli dôležitý prístav

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Ruské úrady museli pozastaviť dodávky ropy z prístavu Usť-Luga po tom, čo ukrajinské drony v noci zo stredy na štvrtok zaútočili na tamojšiu rafinériu. Ak sa potvrdí poškodenie potrubného systému, môže to mať dopad na celosvetové dodávky ropy.