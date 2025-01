Albánsko potvrdilo, že v Tirane vznikne moslimský mikroštát

Albánsky premiér Edi Rama na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku. (Zdroj: SITA/AP Photo/Craig Ruttle)

Rama spresnil, že ak by mikroštát vznikol, mal by svoju vlastnú administratívu, ale "žiadne dane ani políciu a nespochybnila by sa ani suverenita Albánska". "Bude to centrála, duchovný štát," ozrejmil. Podrobnosti o vzniku štátu premiér neuviedol. Potvrdil však, že tento zámer bude musieť schváliť albánsky parlament.

archívne video

Brocková o spustení prístupového procesu EÚ s Albánskom a Severným Macedónskom (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Premiér Rama o tomto zámere informoval na sklonku roku 2024, keď uviedol, že Albánsko plánuje vytvoriť vo východnej časti hlavného mesta Tirana mikroštát ako duchovné centrum pre bektašov, ktorí žijú roztrúsení v Kosove, Macedónsku a Severnom Macedónsku, ako aj v Albánsku. Podľa posledného sčítania ľudu v Albánsku sa k bektašom hlási asi desať percent obyvateľstva.

Tento rád vznikol v 13. storočí v Osmanskej ríši a je považovaný za tolerantnú, mystickú vetvu islamu, ktorá je otvorená iným náboženstvám a filozofiám. Niektorí z jej najvýznamnejších vodcov sa presídlili do Albánska po tom, ako ich začiatkom 20. storočia v Turecku zakázal zakladateľ moderného Turecka a jeho prvý prezident Mustafa Kemal Atatürk.

Pápež prijal náboženskú delegáciu z Albánska

V polovici januára pápež František vo Vatikáne prijal náboženskú delegáciu z Albánska, ktorej členmi boli aj zástupcovia baktašov vrátane ich miestneho, ale aj celosvetového duchovného vodcu Edmonda Brahimaja, známeho aj ako Baba Mondi.

Pápež na stretnutí vyzdvihol jedinečnú úlohu medzináboženského dialógu. V týchto ťažkých časoch sme všetci povolaní odmietnuť logiku násilia a nezhôd a prijať logiku stretávania sa, priateľstva a spolupráce pri hľadaní spoločného dobra, uviedol František podľa spravodajského webu Vatican News.