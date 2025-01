Brusel odmieta tvrdenia Trumpa o výške amerického schodku v obchode s EÚ

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Hovorca EK uviedol, že takýto schodok Spojeným štátom pri obchode s EÚ nevznikol a každý z trhov je v niečom silný. "My máme prebytok v obchode s tovarom, USA sú zasa v prebytku pri obchode so službami," povedal.

archívne video

V roku 2024 PPA vyplatila 305 miliónov eur v preddavkoch ešte pred 1. decembrom, uviedol Takáč (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome začiatkom týždňa povedal, že Spojené štáty majú v obchode s EÚ deficit až 350 miliárd USD, pričom sa posťažoval na to, že Európska únia nenakupuje autá či agrokomodity. Následne Európe opäť pohrozil dovoznými clami.

Podľa údajov EÚ Spojené štáty vyviezli do Európskej únie v roku 2023 tovar za 347,1 miliardy eur a EÚ exportovala na územie USA tovar za 503,8 miliardy eur. V tom istom roku predstavoval vývoz v oblasti služieb z USA do EÚ 396,4 miliardy eur, zatiaľ čo export EÚ do USA predstavoval 292,4 miliardy eur. Hovorca EK dodal, že Európska únia má záujem o konštruktívnu spoluprácu s americkou administratívou, v prípade potreby je však pripravená svoje legitímne záujmy brániť.