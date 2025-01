Húsíjski povstalci ohlásili zastavenie útokov na lode v Červenom mori: Situácia ostáva napätá

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hani Mohammed, File)

Email povstalci zaslali ešte v nedeľu, ale zrejme to nebude stačiť na to, aby globálne spoločnosti začali opätovne využívať túto kľúčovú obchodnú trasu medzi Áziou a Európou. Húsíjske útoky obmedzili dopravu v regióne takmer na polovicu. To obmedzilo aj príjmy Egypta, ktorý spravuje Suezský prieplav medzi Červeným a Stredozemným morom.Rozhodnutie oznámil húsíjsky Úrad pre koordináciu humanitárnych operácií s tým, že "zastavujú sankcie" voči plavidlám, na ktoré sa zameriavali od novembra 2023. Nevylúčil obnovenie útokov na lode Spojených štátov a Spojeného kráľovstva, keďže tieto krajiny v rámci odvety uskutočňovali nálety na povstalcov.

"V prípade akejkoľvek agresie... dôjde k obnoveniu sankcií voči agresorskému štátu," vyhlásilo centrum. "V prípade, že sa príjmu takéto opatrenia, budete o nich bezprostredne informovaní," dodali.Od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy v októbri 2023 húsíovia zaútočili na približne 100 obchodných plavidiel. Zmocnili sa jednej lode, dve potopili a zabili najmenej štyroch námorníkov. Mnohé rakety a bezpilotné lietadlá buď zneškodnili obranné systémy alebo nedosiahli svoje ciele.