Letecké nešťastie v Južnej Kórei: Príbuzní čakajú na identifikáciu posledných obetí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Ahn Young-joon)

Ministerstvo počas brífingu pre rodiny obetí na medzinárodnom letisku Muan ozrejmilo, že ešte stále preveruje totožnosť zvyšných piatich obetí. "Tridsaťdva osôb nebolo možné identifikovať na základe odtlačkov prstov. V prvom kole sme pomocou testov DNA identifikovali 17 z nich a v druhom kole ďalších desať. Zvyšných päť osôb ešte musíme potvrdiť pre nezrovnalosti vo výsledkoch DNA," vysvetlilo ministerstvo. Úrady uchovávajú pozostatky obetí v dočasnom chladiacom zariadení v hangári letiska. Telá štyroch z identifikovaných obetí už tamojšie orgány odovzdali rodinám.

V utorok by sa preto mohlo začať s organizáciou pohrebov v rodných mestách zosnulých. Kompletná identifikácia a proces odovzdávania pozostatkov príbuzným však môže trvať až desať dní vzhľadom na to, že väčšina obetí bola značne zuhoľnatená, pripomína Jonhap. Na miesto nešťastia už dorazil aj tím zložený z predstaviteľov amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) a spoločnosti Boeing. Jeho úlohou je pomôcť miestnym úradom s vyšetrovaním. Nehodu juhokórejského dopravného lietadla so 181 ľuďmi na palube prežili v nedeľu len dve osoby. K najhoršiemu leteckému nešťastiu v Južnej Kórei došlo na letisku Muan na juhozápade krajiny, kde lietadlo pri pristávaní bez vysunutého podvozku zišlo z dráhy, narazilo do betónovej steny a explodovalo. Príčiny tragédie sa vyšetrujú.