Nový líder Sýrie prehovoril o budúcnosti krajiny: Voľby o štyri roky, vyzval na zrušenie sankcií

Faktický líder Sýrie Ahmad Šara. (Zdroj: SITA/AP/Mosa'ab Elshamy)

DUBAJ – Voľby v Sýrii by sa mohli konať o štyri roky, uviedol v nedeľu faktický líder krajiny Ahmad Šara. V rozhovore pre televíziu al-Arabíja tiež poukázal na dôležitosť vzťahov s Iránom a Ruskom a vyzval Spojené štáty, aby zrušili sankcie. Informovala o tom agentúra AFP.

"Volebný proces by mohol trvať štyri roky," povedal Šara tri týždne po tom, ako jeho islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) viedla povstaleckú ofenzívu, ktorá zosadila dlhoročného prezidenta Bašára Asada. "Musíme prepísať ústavu," priblížil s tým, že by to mohlo trvať dva až tri roky.

archívne video

Slovensko odoslalo do Sýrie lietadlo s humanitárnou pomocou, uviedol Mikulec (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šara ďalej vyjadril nádej, že nastupujúca vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zruší sankcie voči Sýrii. Podľa jeho slov by sa tak malo stať "automaticky", pretože sankcie boli prijaté z dôvodu zločinov, ktorých sa dopustil minulý režim. Jeho skupinu HTS majú mnohé krajiny vrátane USA stále na zozname teroristických organizácií, pripomenula AFP.

Význam vzťahov s Ruskom a Iránom

Šara taktiež zdôraznil význam vzťahov Sýrie s Ruskom a Iránom, ktoré boli kľúčovými spojencami Asada. "Sýria nemôže pokračovať bez vzťahov s dôležitou regionálnou krajinou ako Irán, ale musia byť založené na rešpekte voči suverenite oboch krajín a nezasahovaní do ich záležitostí," povedal.

"Rusko je dôležitou krajinou a považované za druhú najsilnejšiu krajinu na svete," uviedol Šara s tým, že Rusko a Sýriu spájajú hlboké strategické záujmy. "Všetky zbrane Sýrie sú ruského pôvodu a mnohé elektrárne riadia ruskí experti... Nechceme, aby Rusko odišlo zo Sýrie tak, ako si to niektorí želajú," dodal.

Šara okrem toho konštatoval, že miestne Kurdmi vedené ozbrojené skupiny, ktoré sú spojencom USA v boji proti teroristom z Islamského štátu, no zároveň proti nim bojuje Turecko, by mali byť integrované do sýrskej armády. Nové vedenie Sýria podľa neho čoskoro otvorí dialóg s týmito skupinami s cieľom nájsť riešenie.