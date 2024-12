Výstava v Bruseli o princeznej Štefánii utužuje slovensko-belgické vzťahy

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/omontero)

O zorganizovanie výstavy venovanej 160. výročiu narodenia princeznej Štefánie, v "užšom spoločenskom kruhu", v priestoroch prestížneho aristokratického klubu v Bruseli, sa finančne postarali honorárni konzuli SR v Belgicku Peter De Nil a Gunnar Riebs.

aktuálne video

V Bruseli otvorili výstavu k 160. výročiu narodenia belgickej princeznej Štefánie (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Princezná Štefánia, dcéra belgického kráľa Leopolda II. a Márie Henrietty Rakúskej, sa do Rusoviec dostala po smrti svojho prvého manžela, korunného princa rakúsko-uhorskej monarchie Rudolfa. Po jeho smrti sa vydala za maďarského kniežaťa Eleméra Lónyaya. V roku 1906 spolu s manželom zdedili kaštieľ v Rusovciach, kde bývala do roku 1944.

Výstavu plagátov na jej počesť, pripravili študenti zo Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý výstavu zastrešoval, uviedol, že išlo o unikátnu príležitosť stretnúť sa s priamymi potomkami princeznej. Na podujatie v Bruseli prišiel jej pravnuk Mariano Hugo, princ Windisch-Grätz, ktorý žije v Belgicku a Maďarsku.

"Ona bola vychovávaná pre belgický kráľovský dvor, ale životný osud ju zavial do Rusoviec, kde strávila 45 rokov svojho života," uviedol župan. "Dá sa o nej dnes hovoriť ako o Bratislavčanke v tom čase, minimálne ako o obyvateľke nášho regiónu. Bola veľmi vzdelaná, charitatívna, urobila veľa dobrého," povedal Droba.

Župan túto výstavu vníma ako utužovanie slovensko-belgických vzťahov, čo je podľa neho dobrá správa, pretože Belgicko je vplyvná krajina EÚ. Pribúda tiež Slovákov s belgickým občianstvom a bilaterálne vzťahy medzi Bratislavou a Bruselom treba podľa Drobu rozvíjať.

Otvorenie výstavy spestrilo sláčikové kvarteto študentov Bratislavského konzervatória

Generálny konzul SR v Bruseli Andrej Michalec prezradil, že by bol rád, keby sa výstava z priestorov elitného umelecko-literárneho klubu fungujúceho od 19 storočia, kde sa zhromažďuje "spoločnosť na najvyššej úrovni", dostala aj medzi širšiu verejnosť.

"Ja by som bol veľmi rád, keby sa výstavu podarilo dostať aj do iných priestorov, priblížiť ju belgickej a medzinárodnej verejnosti v Bruseli a v Belgicku. Budúci rok si pripomenieme 90. výročie úmrtia princeznej Štefánie, bude príležitosť spolu s Bratislavským samosprávnym krajom hľadať vhodné priestory pre výstavu," vysvetlil Michalec. Dodal, že do úvahy prichádzajú aj vnútorné priestory Generálneho konzulátu SR v Bruseli.

Princ Windisch-Grätz uiedol, že bol poctený pozvaním zúčastniť sa na výstave o jeho praprababke, o ktorej vie, že bola "veľmi talentovaná". Priznal, že na podujatie do Bruselu pricestoval v pondelok ráno z Maďarska, kde má tiež dom. "Navštívil, som aj zámok v Rusovciach, ale nie je to už to, čo bývalo. Je to dnes ruina," povedal princ.

Otvorenie výstavy v Le Cercle Royal kultúrne spestrilo sláčikové kvarteto študentov Bratislavského konzervatória a účastníci si mohli pochutnať aj na typických bratislavských sladkostiach od študentov SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici.