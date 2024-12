Podozrivých z odpaľovania svetlíc na Netanjahuov dom obvinili z terorizmu

Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/Ronen Zvulun/Pool via AP)

TEL AVIV - Štyri osoby podozrivé z účasti na odpaľovaní svetlíc pri dome izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v meste Cézarea obvinila v pondelok prokuratúra z terorizmu a pokusu o podpaľačstvo. Informuje o tom web The Times of Israel (TOI).

Obvinenými sú 63-ročný muž a jeho 27-ročný syn, ako aj dvaja provládni aktivisti vo veku 62 rokov. Spomínaný otec a syn sú tiež obvinení z marenia spravodlivosti. Prokuratúra požiadala o ich väzobné stíhanie, dodal TOI. Pri incidente s použitím svetlíc sa nikomu nič nestalo, nevznikla žiadna škoda a premiér ani jeho manželka Sara Netanjahuová v inkriminovanom čase ani neboli doma. Premiérova manželka napriek tomu minulý týždeň požiadala, aby bola uznaná za obeť pokusu o teroristický útok.

Obete trestného činu v Izraeli majú zo zákona právo na to, aby s nimi prokuratúra konzultovala ich stanovisko k akejkoľvek dohode o vine a treste, ktorá by mohla byť navrhnutá podozrivým, či k výške trestu navrhovaného súdom. Netanjahu celé mesiace čelí masovým protestom v krajine v súvislosti s tým, ako pristupuje k riešeniu krízy týkajúcej sa rukojemníkov zadržiavaných palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy. Kritici obviňujú Netanjahua zo zlyhania v súvislosti s bezpečnosťou a tajnými službami, v dôsledku ktorého podľa nich došlo k útoku palestínskych militantov na územie Izraela. Vyčítajú mu aj to, že doposiaľ nedosiahol dohodu o prepustení zvyšných rukojemníkov.