Trump žiada prepustenie rukojemníkov zadržiavaných Hamasom: Sľubuje tvrdé tresty

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell)

Militanti z palestínskeho hnutia Hamas počas minuloročného útoku na Izrael uniesli 251 osôb, medzi ktorými sú aj izraelsko-americkí občania. V zajatí na neznámom mieste ich stále zadržiava viac ako 95. Viacero unesených prepustili počas týždňového prímeria ešte vlani v novembri alebo ich oslobodila izraelská armáda pri bojových operáciách v palestínskej enkláve. Hamas v pondelok vyhlásil, že počas viac ako rok trvajúcej vojny zahynulo 33 rukojemníkov. Hnutie neuviedlo ich identitu, príčinu smrti ani krajiny pôvodu. "Ak nebudú rukojemníci prepustení do 20. januára 2025, keď hrdo prevezmem prezidentský úrad Spojených štátov, bude nasledovať peklo na Blízkom východe a u všetkých zodpovedných, ktorí páchali tieto zverstvá proti ľudskosti," napísal Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth.

"Zodpovední budú potrestaní viac ako ktokoľvek iný v dlhej a bohatej histórii Spojených štátov amerických. Prepustite rukojemníkov!" dodal. Hamas ako súčasť akejkoľvek dohody o prepustení zvyšných rukojemníkov žiada ukončenie bojov a stiahnutie izraelských jednotiek z Pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však vyhlásil, že vojna bude pokračovať až do zničenia Hamasu a nebude viac predstavovať hrozbu pre Izrael. Z Trumpovho vyjadrenia nie je bezprostredne jasné, či hrozí priamym zapojením americkej armády do izraelskej vojenskej kampane proti Hamasu. Spojenci Trumpa tvrdia, že novozvolený prezident dúfa, že k uzavretiu prímeria a prepustení rukojemníkov dôjde ešte pred jeho návratom do Bieleho domu. Izraelská vojenská ofenzíva v Pásme Gazy si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom vyžiadala 44.466 obetí. Ministerstvo nerozlišuje medzi civilnými a vojenskými obeťami, OSN tieto údaje považuje za spoľahlivé. Viac ako dva milióny Palestínčanov žije v provizórnych prístreškoch a v Pásme Gazy hrozí hladomor v dôsledku nedostatku potravín a liekov.