Francúzska polícia rozbila sieť prevádzačov migrantov z Ázie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PARÍŽ - Francúzska pohraničná polícia vo štvrtok uviedla, že rozbila skupinu pašerákov ľudí, ktorá do krajiny priviedla niekoľko tisíc osôb z južnej Ázie. Počas viacerých akcií zatkla celkovo 26 osôb a zhabala majetok v hodnote 11 miliónov eur zahŕňajúci luxusné autá, nehnuteľnosti, šperky či zlato. Informuje o tom agentúra AFP.

Podľa polície pašeráci previezli od septembra 2021 do Francúzska niekoľko tisíc ľudí pochádzajúcich z Indie, Srí Lanky a Nepálu. Za prepašovanie jednej osoby si účtovali od 15.000 do 26.000 eur. "Prevádzači uľahčovali migrantom cestu do Európskej únie cez Dubaj alebo africké štáty, pričom im poskytovali nelegálne získané turistické, pracovné alebo zdravotné víza," oznámil riaditeľ francúzskych pohraničných síl na parížskom letisku Charlesa de Gaulla.

Pašeráci údajne prali špinavé peniaze prostredníctvom stavebných spoločností, obchodovania so zlatom či neformálnych prevodov peňazí naspäť do Ázie, odhadujú miestne úrady podľa AFP. Vedúci predstaviteľ tejto siete je naďalej na slobode, pričom Francúzsko zaslalo žiadosť o jeho vydanie z Dubaja, vyhlásila polícia.