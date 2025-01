Prevádzačom v Británii bude hroziť zákaz cestovania a obmedzenie sociálnych médií

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Podozrivým prevádzačom ľudí bude podľa nových zákonov v Británii hroziť zákaz cestovania a obmedzenie používania telefónov, prenosných počítačov a sociálnych sietí. Oznámila to vo štvrtok britská vláda, ktorá zvyšuje úsilie v boji proti nelegálnej migrácii. Informuje agentúra Reuters a stanica Sky News.

Britské ministerstvo vnútra uviedlo, že na obmedzenie činnosti osôb podozrivých z organizovania plavby malými loďami cez Lamanšského prielivu by sa mohli používať súdne príkazy. "Bezpečnostným orgánom dáme silnejšie právomoci, ktoré potrebujú na sledovanie a zastavenie ďalších sietí týchto hnusných gangov," povedala ministerka vnútra Yvette Cooperová. Bezpečnosť hraníc označila za jeden zo základov vládou stanoveného "plánu zmien".

archívne video

Česká polícia obvinila 22 ľudí z prevádzačstva: Spolupracovala aj so Slovenskom (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Plány na nové súdne príkazy budú podľa Sky News zahrnuté do vládneho návrhu zákona o bezpečnosti hraníc, azyle a prisťahovalectve, ktorý by mal byť predložený parlamentu v najbližších týždňoch. Premiér Keir Starmer označil za svoju prioritu boj proti nelegálnej migrácii a potláčanie gangov, ktoré prevážajú ľudí z Francúzska do Británie práve cez Lamanšský prieliv.

Podľa najnovších vládnych údajov prišlo v roku 2024 do Británie 36.816 migrantov. Podľa stanice Sky News ide o 25 percentný nárast v porovnaní s rokom 2023, keď na malých lodiach prišlo do krajiny 29 437 migrantov. Pri pokuse dostať sa do Británie zomrelo niekoľko desiatok ľudí, pričom francúzska pobrežná stráž tvrdí, že obetí bolo v priebehu 12 mesiacov dovedna 53.