Napätie v Gruzínsku eskaluje! Po pozastavení rokovaní s EÚ vypukol pred parlamentom masový protest

(Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

TBILISI - Tisícky demonštrantov sa vo štvrtok večer zhromaždili pred gruzínskym parlamentom v hlavnom meste Tbilisi po tom, ako premiér Irakli Kobachidze oznámil, že jeho vláda pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou a z Bruselu nebude prijímať ani žiadne tzv. predvstupové dotácie. Informuje o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Na fotografiách a videozáznamoch zo zhromaždenia bolo vidieť demonštrantov s vlajkami Gruzínska či EÚ. Na protest prišla aj prozápadne orientovaná prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorú demonštranti búrlivo vítali. "Som s týmito ľuďmi. Odpor sa začal a neskončí sa, kým nebudú vyhlásené nové voľby," povedala novinárom. Kriticky sa obrátila aj na príslušníkov poriadkovej polície, ktorým odkázala, že je ich povinnosťou chrániť suverenitu Gruzínska, a spýtala sa ich, či "slúžia Rusku alebo Gruzínsku".

(Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Menšie proeurópske demonštrácie sa konali aj v ďalších gruzínskych mestách ako Batumi, Gori, Kutaisi či Zugdidi. Demonštranti v Zugdidi povedali reportérovi gruzínskej pobočky stanice RFE/RL, že vládnuca strana Gruzínsky sen odkláňa krajinu od smerovania do EÚ a približuje ju k Rusku. "Gruzínske orgány prerušili všetky vzťahy s Európskou úniou a odmietajú aj prijímanie finančných prostriedkov. To určite povedie k ekonomickému kolapsu," povedala jedna z demonštrantiek, učiteľka Manana.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Protesty prebiehajú v Gruzínsku už celé týždne v dôsledku parlamentných volieb z 26. októbra, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila vládnuca proruská strana Gruzínsky sen s takmer 54 percentami hlasov. Prozápadná opozícia ani prezidentka však výsledky volieb neuznali a vládnucu stranu obviňujú z rozsiahlych volebných podvodov. Opozícia odmietla do nového parlamentu zasadnúť a prezidentka požiadala ústavný súd o anulovanie výsledkov pre údajne porušené princípy univerzálnosti a tajnosti hlasovania.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Západné štáty taktiež tvrdia, že voľby sprevádzali nezrovnalosti. Európsky parlament vo štvrtok počas svojho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu nezáväzným uznesením odmietol výsledky volieb v Gruzínsku a žiada ich opakovanie v priebehu jedného roka. Podľa europarlamentu voľby neboli slobodné ani spravodlivé a predstavujú ďalší prejav pokračujúceho demokratického úpadku krajiny, "za ktorý je plne zodpovedná vládnuca strana Gruzínsky sen".

(Zdroj: SITA/AP Photo/Zurab Tsertsvadze)

Gruzínsky premiér Kobachidze následne oznámil, že jeho vláda pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou. Dodal, že Tbilisi v reakcii na "sériu útokov" zo strany Bruselu odmieta aj všetky predvstupové fondy z EÚ. "Do Európskej únie nevstúpime žobraním a postávaním na jednej nohe, ale dôstojným spôsobom so zdravým demokratickým systémom a silnou ekonomikou," povedal novinárom v centrále Gruzínskeho sna.

Ako pripomína RFE/RL, Kobachidze len tesne predtým na zasadnutí parlamentu, ktorý odobril jeho vládu, tvrdil, že prioritou jeho kabinetu je vstup do EÚ do roku 2030. Cieľ stať sa členom EÚ má pritom Gruzínsko zakotvený aj vo svojej ústave, jeho vzťahy s Bruselom sa však za ostatné mesiace výrazne zhoršili, pričom EÚ prístupový proces s Gruzínskom pozastavila. Reagovala tým hlavne na tamojšie prijatie "zákona o zahraničných agentoch", podobný ruskej legislatíve používanej na umlčanie disentu. Brusel vopred varoval Tbilisi aj v súvislosti so zmienenými voľbami.