Blinken smeruje do Európy: V Bruseli bude rokovať o Ukrajine

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. (Zdroj: TASR/AP/Kevin Mohatt/Pool Photo)

WASHINGTON - Šéf americkej diplomacie Antony Blinken bude v utorok a stredu rokovať v Bruseli o podpore Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej invázii. Stretne sa so svojimi náprotivkami zo Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. O jeho ceste do Bruselu informovalo ministerstvo zahraničných vecí USA, píše agentúra Reuters.

Pôjde o jeho prvú zahraničnú návštevu od 5. novembra, keď v amerických prezidentských voľbách zvíťazil republikán Donald Trump. Predstavitelia súčasnej vlády prezidenta Joe Bidena tvrdia, že Washington poskytne Ukrajine všetku prisľúbenú pomoc ešte pred nástupom Trumpa.

"Usilovne pracujeme na tom, aby Ukrajina bola v čo najsilnejšej pozícii, a to tak zvýšením pomoci odteraz až do konca administratívy, ako aj koordináciou s partnermi na celom svete, aby sme zabezpečili, že budú pripravení zasiahnuť v prípade akéhokoľvek narušenia," uviedol nemenovaný americký predstaviteľ, ktorého citoval Reuters.

To podľa neho zahŕňa schôdzky Blinkena so spojencami v Európe, ale aj napríklad z Južnej Kórey, ktorá by mohla zohrať kľúčovú úlohu vzhľadom na svoje obavy z prehlbujúceho sa partnerstva medzi Ruskom a Severnou Kóreou (KĽDR).

Trump trvá na tom, že by mohol vojnu na Ukrajine ukončiť v priebehu "jedného dňa", a to možno ešte pred nástupom do funkcie. Republikán už počas predvolebnej kampane kritizoval rozsah americkej podpory pre Kyjev.

Po Bruseli navštívi Peru

Blinken po Bruseli navštívi Peru, kde sa zúčastní každoročnom summite krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), a Brazíliu, kde ho čaká schôdzka lídrov v rámci skupiny G7, uviedlo ďalej vo vyhlásení ministerstvo.