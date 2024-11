Novým šéfom americkej diplomacie bude zrejme Marc Rubio

Marc Rubio (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

WASHINGTON - Novozvolený prezident USA Donald Trump si pravdepodobne za ministra zahraničných vecí zvolí senátora za štát Florida Marca Rubia. Napísal to v noci na utorok denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na tri nemenované zdroje oboznámené so záležitosťou. Informujú o tom správy z agentúr AFP a Reuters.