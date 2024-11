Putin chcel, aby voľby v USA vyhrala Harrisová! Zdroje blízke Kremľu prezradili DÔVOD

Vladimir Putin a Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/Alexander Shcherbak, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, SITA/AP Photo/Matt Rourke)

Rusko dúfalo, že po prezidentských voľbách nastanú v USA protesty. Ruskí predstavitelia považovali víťazstvo Kamaly Harrisovej za najpravdepodobnejší scenár a očakávali, že republikáni odmietnu výsledok a usporiadajú protesty.

archívne video

Premiér: Víťazstvo Donalda Trumpa je prehrou liberalizmu (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

"Tamojšia spoločnosť je teraz ešte viac polarizovaná a vtedy (2021) protesty eskalovali až do bodu, keď zaútočili na Kapitol. Logickým vyústením tejto polarizácie po týchto voľbách mohli byť protesty. Hlavná stávka nebola ani tak na víťazstvo nejakého konkrétneho kandidáta, ale na to, že porazení odmietnu akceptovať výsledky,“ povedal pre portál Meduza zdroj blízky Putinovej administratíve, čo potvrdil aj ďalší zdroj z okolia Kremľa.

Podľa týchto zdrojov Kremeľ dúfal, že takáto kríza prinúti americké úrady, aby sa sústredili na domáce problémy a nie na ich spory s Ruskom. Zdá sa však, že táto stávka im nevyšla, keďže spr ávy amerických médií ukazujú, že demokrati sa pripravujú na priznanie porážky.

Trump je ako my, uviedli ruské zdroje

Oba zdroje blízke ruskej prezidentskej kancelárii poznamenali, že ruské elity majú však vo všeobecnosti pre Trumpa „slabosť“. "Je to okázalý chlap. Hovorí o konzervativizme, je bohatý, úspešný a Rusko neuráža. Slušný chlap. Rovnako to bolo aj pred ôsmimi rokmi. Iste, optimizmus po niektorých jeho činoch (napríklad sankciách, ktoré uvalil počas prvého funkčného obdobia) opadol, ale láska zostala. Trump je stále trochu „náš chlap“ – v tom zmysle, že je ako my," uviedol jeden z nich. Na porovnanie uviedol, že Kamala Harrisová „bola vnímaná ako niekto úplne nepochopiteľný“.

Zobraziť galériu (3) Vladimir Putin a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh)

Vysoký regionálny predstaviteľ, ktorý hovoril s Meduzou pod podmienkou anonymity, povedal, že tiež sympatizuje s Trumpom, ktorého považuje za "okázalého politika", ktorý "by sa mohol pokúsiť vyriešiť konflikt s Ukrajinou". Poslanec Štátnej dumy zo strany Jednotné Rusko zopakoval tento názor. "Nálada je taká, čo ak? Čo ak sa naozaj pokúsi? Súčasný prezident Joe Biden alebo viceprezidentka Harrisová by určite nerobili žiadne gestá voči Rusku," vyhlásil.

Zdroj blízky ruskej vláde a jeden zo zdrojov blízkych Kremľu však vyjadrili pochybnosti, či Trumpovo zvolenie môže drasticky zmeniť vzťah medzi Ruskom a USA. " Trump je impulzívny človek – chce si presadiť svoje,“ povedal zdroj blízky vláde. "Možno bude mať nejaký vplyv na Ukrajinu, ale dohoda znamená robiť ústupky, a to aj zo strany Ruska. A zatiaľ to nevyzerá, že by bol prezident Putin pripravený na nejaké ústupky. Trump môže mať prístup obchodníka, ktorý sa riadi pragmatizmom. Ale ľudia na našej strane nie sú obchodníci – to je problém,“ vyhlásil.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)