KĽDR ukončila prípravy na odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PCHJONGJANG - Severná Kórea dokončila prípravy na odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety (ICBM) a presunula odpaľovacie zariadenie na miesto. Uviedli to v stredu poslanci juhokórejského parlamentu s odvolaním sa na vojenskú rozviedku. K odpáleniu by mohlo dôjsť okolo 5. novembra, keď sa konajú prezidentské voľby v USA a KĽDR by tým zdôraznila svoj pokrok vo vývoji zbraní. Informujú o tom správy z agentúr Reuters a Jonhap.