Izraelský parlament schválil nový zákon: Zakázal činnosť agentúry UNRWA na svojom území

Izraelský parlament (Zdroj: TASR/AP Photo/Maya Alleruzzo)

Ako informovala agentúra DPA, text schválilo 92 zo 120 členov Knesetu, proti boli desiati poslanci.UNRWA už medzičasom odsúdila schválenie zákona o zákaze jej aktivít v Izraeli a okupovanom východnom Jeruzaleme a označila tento krok za nehorázny. Hovorkyňa UNRWA Juliette Toumaová pre AFP povedala, že je poburujúce, že členský štát Organizácie Spojených národov pracuje na rozbití agentúry OSN, ktorá je zhodou okolností aj najväčším respondentom v humanitárnej operácii v Gaze. Rozhodnutie Izraela označila za bezprecedentnú eskaláciu.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Ariel Schalit, File)

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vydala v reakcii na hlasovanie parlamentu vyhlásenie, v ktorom pripomenula, že pracovníci UNRWA "zapojení do teroristických aktivít proti Izraelu musia byť braní na zodpovednosť". V statuse zverejnenom na sieti X izraelský premiér uviedol, že vzhľadom na nutnosť vyhnúť sa humanitárnej kríze, "nepretržitá humanitárna pomoc musí v Gaze zostať dostupná teraz aj v budúcnosti". Dodal, že 90 dní pred nadobudnutím účinnosti legislatívy – a aj po nej – je Izrael pripravený spolupracovať so svojimi medzinárodnými partnermi, aby "sa zaistilo, že Izrael bude naďalej poskytovať humanitárnu pomoc civilistom v Pásme Gazy spôsobom, ktorý neohrozí bezpečnosť Izraela".

Prijatie zákona zrejme agentúre UNRWA zabráni aj v práci na palestínskych územiach

Podľa denníka The Times of Israel (TOI) má Izrael tri mesiace na to, aby určil prostriedky a personál, ktorý prevezme povinnosti, ktoré v súčasnosti riadi UNRWA, a to aj vo východnom Jeruzaleme a v Pásme Gazy. Izrael je dlhodobo veľmi kritický voči tejto agentúre OSN; obvinil aj niektorých zamestnancov UNRWA z účasti na teroristickom útoku kománd palestínskeho hnutia Hamasu v južnom Izraeli zo 7. októbra 2023. Okrem toho Izrael tvrdí, že viac než desať percent zamestnancov UNRWA v Pásme Gazy má väzby na terorizmus a že vzdelávacie zariadenia pod záštitou organizácie neustále podnecujú nenávisť voči Izraelu a oslavujú teror. Agentúra Reuters predpokladá, že prijatá legislatíva, ktorá nenadobudne účinnosť okamžite, negatívne ovplyvní už aj tak krehký proces distribúcie pomoci v momente, keď sa humanitárna kríza v Pásme Gazy zhoršuje a Izrael je pod zvýšeným tlakom, aby povolil dodávky pomoci.

Prijatie zákona zrejme agentúre UNRWA zabráni aj v práci na palestínskych územiach, keďže Izrael kontroluje hraničné priechody s palestínskou enklávou. Generálny tajomník OSN António Guterres už začiatkom tohto mesiaca varoval pred prijatím tohto kontroverzného zákona, pričom argumentoval, že by sa ním zmarili snahy o zmiernenie ľudského utrpenia a napätia v Pásme Gazy, ako aj na Západnom brehu a vo východnom Jeruzaleme. Obavy v súvislosti so zákonom o zákaze činnosti UNRWA na izraelskom území krátko pred hlasovaním vyjadrila aj EÚ. UNRWA poskytuje pomoc na palestínskych územiach a palestínskym utečencom v iných štátoch už viac ako sedem desaťročí.