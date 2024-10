Náhrada škody za zrútenie mosta v Baltimore! Singapurské firmy zaplatia obrovskú sumu

(Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)

WASHINGTON - Takmer sedem mesiacov po tom, čo do diaľničného mosta v americkom meste Baltimore v štáte Maryland narazila kontajnerová loď Dali, sa ministerstvo spravodlivosti USA dohodlo s jej majiteľom a prevádzkovateľom na finančnej kompenzácii. Informovali o tom vo štvrtok agentúra DPA a televízia NBC News.

Spoločnosti Grace Ocean Private a Synergy Marine Private, ktoré sídlia v Singapure, súhlasili s tým, že zaplatia takmer 102 miliónov dolárov ako náhradu škody. Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že na oplátku stiahne svoju žalobu požadujúcu náhradu vo výške viac ako 103 miliónov dolárov. Peniaze dostane americké ministerstvo financií a ďalšie federálne úrady, ktoré nehoda priamo ovplyvnila alebo sa podieľali na odstraňovaní jej následkov.

Dohodu ešte musí schváliť súd

Kontajnerová loď Dali narazila 26. marca do nosného piliera viac ako 2,5 kilometra dlhého mosta Francis Scott Key Bridge po tom, čo pre výpadok prúdu nebola schopná manévrovať. Most sa po náraze zrútil. Zahynulo pritom šesť robotníkov, ktorí ho opravovali. Vrak lode, s ktorým sa nedalo pohnúť, blokoval vstup do prístavu v Baltimore niekoľko mesiacov.

Ministerstvo spravodlivosti v septembri zažalovalo obe spoločnosti za to, že zámerne ignorovali technické nedostatky plavidla – aj preto, aby ušetrili náklady – čo výrazne zvýšilo riziko výpadku prúdu. Ministerstvo konštatovalo, že v sume nie sú zahrnuté výdavky na obnovu mosta. Ten je vo vlastníctve štátu Maryland, ktorý sa snaží získať aspoň časť výdavkov späť podaním vlastnej žaloby.