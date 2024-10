Ukrajinská armáda zápasí s narastajúcim počtom dezertérov: VIDEO Nových vojakov lovia v kyjevských baroch!

Húfnica M119. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV – V ukrajinskej armáde dochádza čoraz častejšie k úniku vojakov z bojov. Zatiaľ čo pre niektorých sú títo muži zbabelci, iní majú pre ich správanie pochopenie. Napriek tomu, že dezertérom hrozí až dvanásť rokov za mrežami, neváhajú riskovať a vojenské formácie opúšťajú.