Putin sa neuspokojí len s Ukrajinou: TIETO štáty sa pripravujú na útok Ruska! Odpoveď príde okamžite

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Anton Vaganov/Pool Photo via AP)

VILNIUS - Vojna Vladimira Putina zúri na Ukrajine už viac ako dva a pol roka a obavy, že by kremeľský vodca mohol napadnúť ďalšie krajiny východnej a strednej Európy, neustále rastú. Vojenské elity už naplánovali odvetu.

Uplynuli dva roky a sedem mesiacov odvtedy, čo Vladimir Putin so svojou armádou napadol Ukrajinu a vyhlásil perfídnu útočnú vojnu za „špeciálnu vojenskú operáciu“.

Za jeden deň bolo zničených 5 cieľov: dva samohybné delostrelecké systémy, dve raketomety BM-27 Uragan a ďalší dôležitý objekt. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Na ktoré krajiny chce Putin zaútočiť po Ukrajine?

Zatiaľ čo sa Ukrajina s podporou Západu naďalej bráni ruskému agresorovi, množstvo otázok o vojne na Ukrajine zostáva nezodpovedaných: Ako dlho bude krvavý konflikt pokračovať? A bude bojovnosť Vladimira Putina po bojoch na Ukrajine uspokojená – alebo vodca Kremľa plánuje útoky na iné národy?

Pobaltie je na vrchole Putinovho zoznamu želaní

Putinove pohnútky na agresívnu vojnu proti Ukrajine sú zrejmé: Aby mohol kremeľský despota uchvátiť každý dostupný meter štvorcový, aby mohol rozšíriť ruské územia, aby mohol uviesť do praxe svoju fantáziu o novej Veľkoruskej ríši. Podľa Putinovej predstavy by nemala byť dobytá len Ukrajina, na vrchole Putinovho územného „zoznamu želaní“ by mali byť aj krajiny susediace s Ruskom ako Estónsko a Lotyšsko, ako aj Litva a Poľsko.

Lotyšsko, Litva a Estónsko v ohrození: kde Putin zasiahne najbližšie?

Podľa aktuálnej správy v denníku "Bild" latentné nebezpečenstvo, že by sa Vladimir Putin mohol zamerať na iné krajiny a zaútočiť na ne v duchu ukrajinskej invázie, viedlo vojenskú elitu v Pobaltí k tomu, že už pripravuje konkrétne plány pre prípad núdze. Otázkou nie je, či by Rusko mohlo zaútočiť na Pobaltie, ale skôr to, kedy bude kremeľský líder pokračovať v krvavom ťažení na západ. Podľa „Bildu“ bola táto téma jednou z hlavných priorít konferencie „Defending Baltics“, ktorá sa konala vo Vilniuse (Litva).

Pobaltské armády pripravujú odvetné plány za Putinov útok

Varovné slová zazneli napríklad od Kęstutisa Budrysa, ktorý pôsobí ako národný bezpečnostný poradca Litvy a varoval pred Putinovým „imperialistickým expanzionizmom“. Ďalší priebeh vojny na Ukrajine je pre Pobaltie a Poľsko mimoriadne dôležitý: Ak by sa Putinovi podarilo podrobiť si Ukrajinu a následne sa spojiť s Bieloruskom, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Poľsko by sa pre Putina ocitli na dosah ruky ako potenciálne ciele.

"Odpoveď príde okamžite"

Generáli v Pobaltí však nechcú nechať veci zájsť až tak ďaleko: plány obranných stratégií v prípade ruského útoku zahŕňajú aj cielené protiúdery a odvetné manévre, ktoré majú Vladimírovi Putinovi ukázať jasné limity. Bývalý poľský náčelník generálneho štábu Rajmund Andrzejczak to vyjadril takto:

"Ak [ruské jednotky] zaútočia na centimeter litovského územia, odpoveď príde okamžite. Nie v prvý deň, ale v prvej minúte."

"Zasiahneme všetky strategické ciele do 300 kilometrov. Zaútočíme priamo na Petrohrad."

"Musíme zmeniť rozprávanie a prevziať iniciatívu."

Poľská armáda sa už zrejme aktívne pripravuje na mimoriadnu situáciu: Podľa Rajmunda Andrzejczaka je obstaraných „800 rakiet s doletom 900 kilometrov“, ktoré by v prípade protiútoku mohli letieť do tváre Vladimira Putina.

K stratégii Poľska sa pripája aj Litva, ako povedal vrchný veliteľ litovskej armády Rajmundas Vaiksnoras: "Musíme byť schopní okamžite vrátiť úder sami, bez toho, aby sme museli čakať na rozhodnutie v niektorých hlavných mestách NATO, či vyhlásiť článok 5 alebo nie."

Za týmto účelom bude zbrojný arzenál Litvy vybavený množstvom systémov Himars zo Spojených štátov amerických a ďalšími zbraňami, ktoré by Litve mali umožniť efektívne odraziť prípadný ruský útok.

Priame odvetné útoky na Moskvu sa plánovali už dlho

Navyše, podľa aktuálnych varovaní by si mal Putin uvedomiť, že súčasťou protiútokov z Pobaltia môžu byť aj priame útoky na Moskvu. Zasvätený človek to vyjadril takto: "Ak nás Rusko napadne, sme dobre pripravení. Nemali by veriť, že v Moskve bude ešte premávať metro alebo výťah." Zodpovedajúce stratégie, ktoré by mohli spôsobiť Putinovej krajine „systémový šok“, sú už pripravené.