Zdravotnícke odbory v Česku sú urazené a nespokojné: Protesty hlásia na budúci rok

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Česká lekárska komora (ČLK) a zdravotnícke odbory kritizovali niekoľkomesačné rokovania s ministrom zdravotníctva Vlastimilom Válkom o platoch zdravotníkov. K avizovaným protestom praktických lekárov na konci októbra, ku ktorým sa chcú pridať aj ambulantní špecialisti, sa nemocniční lekári nepripoja, aby zdravotný systém neskolaboval. Ich požiadavky však podporujú a vlastné akcie plánujú na začiatok budúceho roka. V stredu to uviedli lídri odborov.

"Zvažovali sme, že sa nejakou formou pripojíme k akcii praktických lekárov a ambulantných špecialistov, ale po zvážení situácie a po tom, ako nás vždy všetci obviňovali, že my sme tí nezodpovední, sme sa rozhodli, že nemocnice budú zodpovedné. Je potrebné, aby pacienti mali kam ísť a aby keď zostanú zatvorené všetky ambulancie, fungovali aspoň nemocnice. Takže my sa k tomu protestu nepripojíme," povedala predsedníčka Odborového zväzu zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Dagmar Žitníková.

archívne video

Hnutie Slovensko reaguje na vymenovanie nového ministra zdravotníctva (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Akcie, ktoré budeme organizovať v nemocniciach, prípadne v ďalších segmentoch, budeme organizovať až na začiatku budúceho roka," oznámila.

Predseda Lekárskeho odborného klubu - Zväzu českých lekárov (LOK-SČL) Martin Engel kritizoval, že vláda im chce od nového roka pridať len 1400 korún ako aj ostatným zamestnancom vo verejnom sektore, pričom platy politikov narastú zrejme výrazne viac. "Naše požiadavky trvajú, sme hlboko urazení tým priebehom a nespokojní," zdôraznil. "Mrzí nás, že na potrebné peniaze sa (vládni politici) nepozerajú ako na investíciu do budúcnosti, ale hovoria len o nákladoch," dodal.

Minister zdravotníctva v utorok vyhlásil, že ak by mali lekárom v nemocniciach pridať, museli by v niektorom segmente peniaze zobrať alebo zvýšiť dane či zdravotné poistenie. Prezident ČLK Milan Kubek to označil za populistické a nepravdivé.

Vláda si podľa jeho slov objednáva zdravotnú starostlivosť a tvrdí, že garantuje všetko všetkým, ale v skutočnosti negarantuje nič. "Len nás vydiera a nie je ochotná zaplatiť reálne ceny, koľko skutočne zdravotná starostlivosť stojí," povedal s odkazom na návrh úhradovej vyhlášky na budúci rok, pre ktorú ohlásili protest praktickí lekári.

Minister Válek v stredu uviedol, že chce s praktikmi ešte rokovať a je presvedčený, že dokážu nájsť dohodu tak, aby sa protesty na konci mesiaca nekonali.