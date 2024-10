Česko od novej Európskej komisie očakáva rýchle kroky k zlepšeniu návratovej politiky, informuje Rakušan

Vít Rakušan (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

PRAHA - Česko očakáva, že nová Európska komisia urýchlene podnikne kroky, ktoré povedú k účinnejšiemu vráteniu neúspešných žiadateľov o azyl. Po rokovaní ministrov vnútra krajín EÚ o súčasnom stave schengenského priestoru to vo štvrtok v Luxemburgu povedal český minister Vít Rakušan. Kontroly na vnútorných hraniciach Únie musia podľa neho byť len dočasným riešením.

"Rýchla návratová politika a fungovanie ochrany vonkajších hraníc za nasadenia dostatočných síl Frontexu a dobrej spolupráce členských krajín je cestou k tomu, aby vnútorné hranice schengenského priestoru mohli zostať otvorené," povedal český minister. Na základe pravdepodobného nového zloženia Európskej komisie očakáva, že sa bude snažiť tento prístup podporovať.

Podľa Rakušana je v otázke návratovej politiky potrebné hľadať nové koncepty. "Jedným z nich môže byť akýsi 'návratový hub', to znamená, že ľuďom, ktorí nemajú v tej chvíli legálne právo pobývať na území EÚ, by mohli procedúry prebiehať v niektorých z tretích krajín," uviedol ako príklad šéf českého rezortu vnútra. V súčasnosti na takom koncepte podľa jeho slov pracuje Taliansko s Albánskom.

S ministrami hovorili aj o súčasných kontrolách na hraniciach niektorých štátov vnútri EÚ. Už v stredu tento prístup kritizovali premiéri ČR a Poľska na spoločnom zasadnutí svojich vlád v Prahe. Podľa Rakušana ide o citlivú otázku. "Je ťažké sa proti takým rozhodnutiam vymedzovať v zhoršenej bezpečnostnej situácii, ale z princípu by sme naozaj mali stále poukazovať na to, že to musí byť dočasné riešenie... Riešili sme, že je potrebné s Nemeckom hovoriť a pýtať sa na nejaký časový horizont," priblížil obsah debaty s ministerskými kolegami.

Pripomenul im tiež, že v EÚ sa nachádzajú štyri milióny ukrajinských utečencov a podľa neho sa môže stať, že blížiaca sa zima vyvolá ďalšiu migračnú vlnu z Ukrajiny. Upozornil, že krajiny ako Poľsko a Česko už sú na hrane svojich kapacít, vyzval preto na celoeurópske riešenie. Zopakoval, že od EK požadovali dodatočnú finančnú pomoc pre najviac zasiahnuté krajiny, zopakovať to chce aj novej Komisii.