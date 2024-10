Česko a Poľsko chcú v Európskej únii zatlačiť na riešenie nelegálnej migrácie

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Steven Senne)

PRAHA - Česko a Poľsko chcú byť v otázke nelegálnej migrácie radikálnejšie a spoločne na európskej úrovni tlačiť na rozumné riešenia tohto problému. Po spoločnom rokovaní vlád v Prahe to v stredu vyhlásil český premiér Petr Fiala, podľa ktorého je doterajšie riešenie nedostatočné a migračný pakt nie je dobrým kompromisom. Poľský premiér Donald Tusk oznámil, že v sobotu predstaví návrh migračnej stratégie pre celú EÚ.

"Sme presvedčení, že spôsob, akým sa nelegálna migrácia rieši doteraz, je nedostatočný a vedie to k efektom, ktoré sú pre občanov našich krajín nepríjemné, napríklad hraničné kontroly vnútri schengenského priestoru," povedal Fiala.Podľa neho je nelegálnu migráciu nutné riešiť úplne iným spôsobom. "Musíme sa zamerať na to, aby sme zohľadnili nové nástroje a formy, s ktorými sa pri nelegálnej migrácii stretávame. Ak to nezohľadníme, nedospejeme k dobrému výsledku. Chceme byť rozhodnejší, radikálnejší a spoločne tlačiť na rozumné riešenia," povedal predseda českej vlády.

Kritizoval tiež zavádzanie dlhodobých kontrol na vnútorných hraniciach štátov EÚ. Nepovažuje ich za nástroj, ktorý by nelegálnu migráciu vyriešil. Dodal, že tento krok smeruje proti idei európskej integrácie.Tusk bude chcieť debatu o nelegálnej migrácii otvoriť na najbližšom summite EÚ. Stanovisko Poľska bude podľa jeho slov "tvrdé". Za nutné považuje presvedčiť aj ďalšie štáty EÚ o tom, že súčasné riešenie je nedostatočné.

Tento postoj zastáva aj ČR. "Stále sú štáty, ktoré účinnú protimigračnú politiku brzdia napriek tomu, že vieme, že nelegálna migrácia narúša stabilitu našich spoločností a je to aj bezpečnostné ohrozenie pre Európu," zdôraznil Fiala.Podotkol tiež, že Česko aj Poľsko prijali po februári 2022 veľké množstvo ukrajinských utečencov. Podľa neho by im ostatné štáty EÚ nemali hovoriť, aby sa na riešení aktuálneho problému podieľali. "Veď my sami sme vyriešili jeden obrovský problém, ktorý Európa mala," dodal.

Poľský premiér oznámil, že v sobotu predstaví migračnú stratégiu Poľska, pričom pôjde o návrh pre celú EÚ. Zdôraznil, že jeho krajina je pod migračným tlakom, najmä na východnej hranici. "Tisíce poľských vojakov a policajtov bojujú s organizovaným tlakom Lukašenkovho režimu. Tam sa denne strieľa. Preto bude poľská stratégia vyžadovať zmenu paradigmy," vysvetlil.Česká a poľská vláda spolu rokovali po deviatykrát. Podľa Fialu išlo o doteraz najväčšie medzivládne konzultácie, ktoré vo funkcii premiéra zažil. Spresnil, že celkovo sa na spoločnom zasadnutí zúčastnilo 26 členov vlád oboch krajín.