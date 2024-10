Česká ekonomika je podľa premiéra Fialu z najhoršieho vonku: Pracovný trh je však príliš statický

Petr Fiala (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - Česká ekonomika je podľa predsedu českej vlády Petra Fialu na základe výšky inflácie či HDP z najhoršieho obdobia krízy vonku. Za jej najväčšie deficity aktuálne považuje štrukturálne nevýhody v oblasti dopravy a energetiky a tiež ľudské zdroje a kvalitu vzdelávania. Kritizoval aj príliš konzervatívny pracovný trh, ktorý je podľa neho nutné uvoľniť. Povedal to v utorok na sneme českého Zväzu priemyslu a dopravy v Brne.

"Je jasné, že z toho najhoršieho obdobia je už naša ekonomika preč. Vlani bola v tomto čase inflácia 8,5 percenta a HDP stagnoval. Teraz sme s infláciou pod dvomi percentami a HDP aspoň mierne rastie. Čísla sú pozitívnejšie, máme z toho všetci radosť," vyhlásil Fiala.Čo sa ale tak rýchlo nemení, sú podľa jeho slov štrukturálne vlastnosti miestnej ekonomiky. Za pozitívne označil napríklad silný priemysel či nízku nezamestnanosť, ale menoval aj negatíva - nedostatočnú udržateľnosť, energetickú náročnosť či starnúcu spoločnosť.

Petr Fiala (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Problematický je podľa neho aj vzdelávací systém, ktorý pomaly zastaráva. Podotkol, že jeho vláda robí kroky, aby to zmenila a chce upraviť to, čo a ako sa deti v školách učia. Cieľom je, aby sa toľko "nebifľovali", ale viac veciam rozumeli. Jedným z opatrení je napríklad aj zníženie počtu odborov na stredných školách.

Za ďalšie negatívum Fiala považuje nedostatočnú flexibilitu pracovného trhu. "Rigidný, príliš konzervatívny, statický pracovný trh je nevýhodný pre konkurencieschopnosť a budúcu prosperitu. My ho teraz máme veľmi rigidný, musíme ho uvoľniť," zdôraznil predseda českej vlády s tým, že tento krok zlepší situáciu na pracovnom trhu, a to nielen pre zamestnávateľov, ale aj pre zamestnancov."Musíme však zmeniť aj niektoré veci na európskej úrovni," pokračoval Fiala. Chcel by odstrániť "preregulovanosť" a zreálniť niektoré ciele Európskej komisie, napríklad v Európskej zelenej dohode (tzv. Green Deal). Viaceré boli podľa jeho slov skôr želaním, než aby zodpovedali realite.