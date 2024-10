Američania by nikdy nemali zabudnúť na 7. október, tvrdí Trump: Medzi imigrantmi v USA je veľa zlých génov

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Matt Slocum)

WASHIGTON - Exprezident USA a kandidát Republikánskej strany do nadchádzajúcich prezidentských volieb Donald Trump vyhlásil, že Američania by nikdy nemali zabudnúť na útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, ktorý sa uskutočnil minulý rok 7. októbra. Uviedol to v utorok na predvolebnom podujatí, kde si uctil pamiatku obetí. Píše agentúra AFP.