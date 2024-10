Išiba sa chce stretnúť s víťazom prezidentských volieb v USA ešte pred inauguráciou

Šigeru Išiba (Zdroj: SITA/Kyodo News via AP)

"Pre predsedu vlády Japonska a spojenca USA je nevyhnutnosťou nadviazať vzťahy (s novozvoleným prezidentom) ešte pred oficiálnym nástupom do funkcie," citoval premiéra denník v rámci rozhovoru.

Premiér zároveň povedal, že nevylučuje možnosť návštevy USA pred alebo po plánovanej ceste do Južnej Ameriky v polovici novembra, kde sa zúčastní na summite Združenia pre hospodársku spoluprácu Ázie a Tichomoria (APEC) v Peru a na summite skupiny G20 v Brazílii, ozrejmil Yomiuri. Išlo by tak o prvú Išibovu návštevu Spojených štátov od nástupu do úradu. Prezidentské voľby v USA, v ktorých sa proti sebe postavia demokratka Kamala Harrisová a republikán Donald Trump, sa budú konať 5. novembra.