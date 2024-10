Členské štáty EÚ dali zelenú dodatočným clám na elektromobily z Číny

(Zdroj: Getty Images)

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie dali v piatok definitívne zelenú dodatočným clám až do výšky 45 percent na elektromobily dovážané z Číny, a to aj napriek silnému odporu Nemecka. Slovensko hlasovalo proti zvýšeniu ciel, uviedli pre Euronews.com zdroje oboznámené so záležitosťou.