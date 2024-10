Brusel odmietol návrh Číny na minimálnu cenu elektromobilov vo výške 30-tisíc eur

Ilustračné foto (Zdroj: Nissan)

BRUSEL - Brusel zamietol návrh čínskej vlády, aby minimálna cena pre dovážané elektrické vozidlá vyrobené v Číne, bola v Európskej únii (EÚ) 30.000 eur. Uviedli to tri zdroje oboznámené so záležitosťou. Peking dúfal, že tento krok odvráti uvalenie ciel v EÚ od budúceho mesiaca.

Európska komisia pred mesiacom zamietla ponuky na minimálne ceny dovážaných elektrických vozidiel vyrobených v Číne v rámci antisubvenčného vyšetrovania. To vyústilo do najväčšieho obchodného sporu Bruselu a Pekingu za uplynulých desať rokov.Konkrétne podrobnosti o kompromisoch ponúkaných pri rokovaniach medzi oboma stranami neboli zverejnené. Tri zdroje oboznámené so záležitosťou nechceli byť identifikované, pretože informácie sú dôverné.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa zdrojov Brusel pri odmietnutí čínskeho návrhu uviedol, že nejde len o ceny, ale aj o dotácie, ktoré dostali čínski výrobcovia automobilov a o odstránenie vplyvu takýchto podporných príspevkov.Komisia odmietla poskytnúť podrobnosti o ponukách čínskych výrobcov elektrických vozidiel (EV) na určité cenové prahy. Clá majú zabrániť, aby bol európsky trh zaplavený lacnými čínskymi elektromobilmi, ktorým podľa Bruselu európske automobilky nemôžu konkurovať.V súčasnosti čínske automobilky ako SAIC a BYD stanovujú ceny svojich elektromobilov v Európe tesne nad hranicou 30.000 eur, aj keď ich na svojom domácom trhu predávajú za zlomok tejto ceny. Tým chcú zdôrazniť svoju flexibilitu.

Očakáva sa, že model BYD Seagull, menšie EV, ktoré má prísť do Európy budúci rok, bude stáť len o niečo menej ako 20.000 eur.Čas na dosiahnutie dohody, ktorá by zastavila clá, sa však kráti. Komisia minulý týždeň oznámila, že clá až do výšky 45 % na elektromobily vyrobené v Číne budú zavedené od 31. októbra na päť rokov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na pláne B.Čína ako odvetu v utorok uvalila dočasné antidumpingové opatrenia na dovoz brandy z EÚ. Zasiahla tak najmä francúzske značky vrátane Hennessy a Rémy Martin len niekoľko dní po tom, ako 27-členný blok hlasoval za zavedenie ciel na čínske elektromobily.

Čínske ministerstvo obchodu informovalo, že sa snaží vyjednať alternatívu k clám, ktorá by zahŕňala určitú formu "flexibilného cenového záväzku". Podrobnosti nezverejnilo.Komisia tvrdí, že je pripravená v priebehu rokovaní prehodnotiť cenové záväzky vrátane minimálnych cien a dovozných kvót.Riešením by mohla byť individuálne vypočítaná minimálna cena pre každú automobilku a prípadne aj pre typ modelu v závislosti od veľkosti auta a jeho dojazdu, uviedli zdroje. Podľa jedného zo zdrojov minimálne cenové hladiny by sa mali začínať na úrovni 35.000 až 40.0000 eur.