Netanjahu vymenoval opozičného poslanca za člena bezpečnostného kabinetu

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg, Pool)

"Nie je žiadnym tajomstvom, že sme mali v minulosti nezhody, ale po 7. októbri sme nevraživosť hodili za hlavu," povedal Netanjahu. Rozšírenie vlády Netanjahua podľa expertov pravdepodobne posilní, pretože sa stane menej závislým od ostatných členov kabinetu. Saar bol dlho považovaný za vnútrostraníckeho súpera Netanjahua vo vládnucej strane Likud. V roku 2019 kandidoval proti nemu na post jej predsedu, no neuspel. Nasledujúci rok Saar Likud opustil a založil si vlastnú stranu Národná jednota.

Vo vládach Netanjahuových odporcov Naftaliho Bennetta a Jaira Lapida bol od júna 2021 do decembra 2022 ministrom spravodlivosti. Predtým pôsobil aj ako minister školstva (2009 – 2013) a minister vnútra (2013 – 2014). Saar má údajne ambície stať sa ministrom obrany. Medzi súčasným ministrom obrany Joavom Galantom a Netanjahuom už nejaký čas vládne napätie, pripomína DPA.Po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 bol Saar jedným z piatich členov Národnej jednoty, ktorí vstúpili do vlády národnej jednoty, kde sa stal ministrom bez kresla. V marci tohto roka z nej však vystúpil, pretože Netanjahu ho nevymenoval do vojnového kabinetu. Ten Netanjahu rozpustil v júni po masívnych nezhodách s bývalým ministrom obrany Bennym Gancom.