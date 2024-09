Úplná vojna Izraela s Hizballáhom nepovedie k návratu vysídlencov, tvrdí John Kirby

John Kirby (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

NEW YORk - Izraelu sa nepodarí bezpečne prinavrátiť obyvateľov do ich domovov na severe krajiny, ak bude viesť úplnú vojnu s Hizballáhom alebo Iránom, vyhlásil v nedeľu hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. V tom istom čase americký minister obrany Lloyd Austin poveril armádu, aby posilnila svoju prítomnosť na Blízkom východe a uviedla zložky do zvýšeného stavu pohotovosti, informoval Pentagón, píše agentúra Reuters.