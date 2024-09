V prezidentských voľbách na Srí Lanke vedie líder marxistov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V trojkolových voľbách sa o pozíciu prezidenta celkovo uchádzalo 38 kandidátov. Hlavný súboj sa však prevažne rozhoduje medzi Dissanayakem, súčasným prezidentom Ranilom Vikramasinghom a lídrom opozície Sadžithom Premadasom.Dissanayake aktuálne vedie so 47 percentami hlasov, za ním nasleduje Premadasa s takmer 28 percentami a Vikramasinghe s 15 percentami. Politici pritom potrebujú získať aspoň 50 percent hlasov na to, aby zvíťazili.Počas hlasovania úrady nezaznamenali žiadne závažné incidenty, no preventívne vyhlásili zákaz vychádzania v celej krajine až do nedeľňajšieho poludnia, uviedla polícia.

Približne 75 percent oprávnených voličov z celkového počtu 17 miliónov odovzdalo v sobotu svoj hlas vo voľbách, uvádza volebný orgán. Kompletné výsledky sa však očakávajú až v nedeľu večer.Nasadených bolo viac ako 60.000 policajtov podporovaných bezpečnostnými silami, zatiaľ čo pri volebnom procese pomáhalo 250.000 úradníkov.