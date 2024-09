González Urrutia tvrdí, že ho varovali, že si preňho idú bezpečnostné zložky

Edmundo González Urrutia (Zdroj: SITA/AP Photo/Ariana Cubillos)

González Urrutia povedal, že ak by ostal vo Venezuele, hrozilo by mu väzenie a pravdepodobne aj mučenie. Sedemdesiatpäťročný bývalý diplomat odišiel z Venezuely do Španielska po tom, ako získal záruky, že jeho rodina a majetok budú v krajine v bezpečí.

"Bezpečnostný predstaviteľ, ktorý so mnou pracuje, si ma vzal bokom a oznámil mi, že dostal informáciu, že bezpečnostné orgány si idú pre mňa a že bude najlepšie, ak sa ukryjem," povedal opozičný líder. "Mohol som sa schovávať, ale musel som byť na slobode, aby som bol schopný robiť to, čo robím, odovzdávať svetu, čo sa deje vo Venezuele, nadväzovať kontakty so svetovými lídrami," dodal.

Po voľbách vydali na Gonzáleza Urrutiu zatykač

Po prezidentských voľbách vydali na Gonzáleza Urrutiu zatykač za to, že sa vyhlasuje za právoplatného víťaza volieb. Pred odchodom z krajiny sa mesiac skrýval a trikrát po sebe ignoroval predvolanie na prokuratúru s odôvodnením, že by mu hrozilo väzenie.

González Urrutia sa podľa svojich slov od príchodu do Španielska stretol s tamojšími politickými predstaviteľmi. Povedal tiež, že dostal pozvanie na návštevu Nemecka, Holandska a Európskej komisie. Tvrdí, že je stále presvedčený, že je naďalej možné pokojné odovzdanie moci vo Venezuele a že je stále osobou, ktorá môže krajinu viesť. "Chcem zaistiť, aby bola rešpektovaná vôľa ôsmich miliónov Venezuelčanov, ktorí za mňa 28. júla hlasovali," vyhlásil.

Útočisko na holandskom veľvyslanectve

Venezuelský opozičný líder povedal, že najprv hľadal útočisko na holandskom veľvyslanectve a po 32 dňoch sa rozhodol opustiť Venezuelu a presunul sa na španielske veľvyslanectvo, aby požiadal Madrid o azyl. V stredu povedal, že počas ukrývania sa na veľvyslanectve v Caracase bol nútený podpísať list, v ktorom akceptoval rozhodnutie venezuelského najvyššieho súdu a uznal víťazstvo súčasného prezidenta. Podľa neho je však dokument neplatný, pretože ho podpísal pod nátlakom.