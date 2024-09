Budúcnosť TikToku v USA: Súdny spor o zákaze aplikácie a jej vplyve na používateľov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - V hlavnom meste USA v pondelok prebehlo vypočutie v súdnom procese, v ktorom sa spoločnosť TikTok USA pokúša o zastavenie zákona, ktorý by ju donútil zbaviť sa svojho čínskeho vlastníka ByteDance. Pokiaľ by tak neurobila v USA by bola sociálna sieť zakázaná. Informujú o tom agentúry AP a AFP.