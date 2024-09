MIMORIADNY ONLINE Rusko spustilo ďalšiu vlnu útokov na Ukrajinu: Poľsko zvýšilo ochranu svojho vzdušného priestoru

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Rusko v noci na dnes vykonalo raketový útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zaútočilo s dronmi na západoukrajinský Ľvov. Informovala o tom ukrajinská armáda s tým, že jej protivzdušná obrana útok odráža, píše agentúra Reuters. Dopady mal ruský útok aj v susednom Poľsku, ktoré dnes nasadilo svoje aj spojenecké lietadlá, aby zabezpečilo bezpečnosť svojho vzdušného priestoru.