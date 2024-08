Bez ohľadu na výmeny vlád chce Pavel, aby vzťahy ČR so susedmi zostali otvorené

Petr Pavel (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Ruská agresia proti Ukrajine podľa českého prezidenta Petra Pavla ukazuje, že nekonfliktné vzťahy so susednými krajinami sú pre bezpečnosť ČR nesamozrejmé a zásadné. Chce sa preto zasadzovať o to, aby aj napriek výmenám vlád zostali na prezidentskej úrovni otvorené. Povedal to v utorok, keď na Pražskom hrade prijal českých diplomatov.