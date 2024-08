Českí vojaci dostávajú na Národnom pamätníku Vítkov v Prahe medaile za ich službu. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Podľa námestníka českej ministerky obrany Daniela Blažkovca význam bojového zoskupenia na Slovensku ani po dvoch rokoch neklesá, naopak. "Bezpečnostná situácia vo svete sa, bohužiaľ, skôr stále zhoršuje," povedal s tým, že je preto dôležité nielen stále dávať nepriateľom najavo jednotu NATO, ale aj posilňovať bojové schopnosti a budovať odolný systém odstrašenia.

archívne video

Ukrajinská armáda ukázala video z ofenzívy v Kurskej oblasti (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Pôsobenie českých vojakov na Slovensku bolo v tomto zmysle podľa jeho slov veľmi úspešné. "Aliančná jednotka funguje skvelo, má dobré technické a ďalšie zabezpečenie a môže plniť všetky zverené úlohy. A to je vizitka perfektnej práce českých veliteľov a všetkých vojakov, ktorým velili," dodal námestník.

Námestník českej ministerky obrany Daniel Blažkovec. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Veliteľ Veliteľstva pre operácie Armády ČR (AČR) Václav Vlček podotkol, že hoci česká armáda už operácii nevelí, jej úloha na Slovensku zďaleka nekončí. "Zostávame tam v rozsahu jednej mechanizovanej roty a zvyšok 72. práporu zostáva v ČR vo vysokom stupni pohotovosti. Týmto naplníme náš záväzok nielen voči NATO, ale aj voči Slovensku," dodal Vlček. Medaily za službu v zahraničí si na Národnom pamätníku Vítkov prevzalo viac než 450 vojakov a niektorým z nich udelili aj Záslužné kríže ministerky obrany, čestné odznaky AČR za zásluhy, vecné dary a pamätné mince.

Český rezort obrany ocenil vojakov, ktorí sa vrátili z misie na Slovensku. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Mnohonárodné bojové zoskupenie na Slovensku (MN BG SVK) vzniklo v Lešti v roku 2022 v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu. Jeho cieľom je posilniť východné krídlo NATO. Od jeho vzniku mu velili Česi, ktorí v júli štafetu odovzdali Španielsku a vtedy sa zároveň štruktúra zoskupenia rozšírila na brigádu. Okrem Čechov a Španielov v Lešti aktuálne pôsobia aj vojaci zo Spojených štátov, Portugalska, Slovinska a Slovenska. Od apríla 2022 sa v Lešti vystriedalo viac než 2000 českých vojakov, niektorí boli na misii opakovane. Súčasťou jednotky boli aj príslušníci aktívnej zálohy AČR, ktorých bolo od začiatku misie 90.

Ocenení vojaci Armády ČR. (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)