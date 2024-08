Taliansko môže zmeniť pravidlá občianstva pre deti imigrantov narodené v krajine

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

RÍM - Zmena zákona o občianstve, podľa ktorého by sa by deti prisťahovalcov mohli stať talianskymi občanmi pred dovŕšením plnoletosti "je naša predstava o spoločnosti, ale nie je to vládna priorita". V nedeľu to povedal minister zahraničných vecí Antonio Tajani, líder koaličnej strany Forza Italia (FI). Informuje agentúra ANSA.