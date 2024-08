Dovolenka sa zmenila na DRÁMU! 14-ročný Poliak zrazu zmizol pri zábave v mori, prišla najhoršia správa

(Zdroj: Getty Images)

RIMINI - Na pláži v talianskom meste Rimini sa utopil 14-ročný chlapec poľskej národnosti, informujú talianske médiá. Tínedžer bol na dovolenke so skupinou rovesníkov, ktorá sa zmenila na drámu. Tragédiu vyšetrujú miestne úrady.

archívne video

Na Zlatých Pieskoch sa utopil muž (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Chlapec (14) bol Taliansku na výlete s ďalšími rovesníkmi a dvoma dospelými vychovávateľmi. Dovolenka sa však zmenila na tragédiu. Všetko sa odohralo v dopoludňajších hodinách na voľnej pláži Lungomare Di Vittorio. Počas obeda bolo more veľmi rozbúrené a bola vyvesená červená vlajka, ktorá signalizovala nebezpečenstvo vôd.

Ako informujú talianske noviny il Resto del Carlino, vo štvrtok okolo 13.00 h vošiel chlapec s kamarátmi do vody, aby sa spoločne zabavili. Skupina by sa rozdelila na dve malé skupiny, každá bola zverená jednému vychovávateľovi. Po chvíli sa však turisti ocitli v problémoch kvôli vlnám. no takmer všetkým sa podarilo z vody dostať. Jediný, kto sa však na pláž nevrátil, bol 14-ročný chlapec a preto okamžite zalarmovali okolie a záchranné zložky. Po niekoľkých minútach objavili na hladine chlapcovo bezvládne telo. Podľa novín Corriere di Bologna sa volal Jakub.

Ragazzo di 14 anni scompare in spiaggia a Rimini, trovato morto annegato in mare https://t.co/cN9MKPpA7Y — Fanpage.it (@fanpage) August 22, 2024

Plavčík a aj zdravotná sestra na dovolenke, ktorá bola na mieste, ihneď poskytli chlapcovi masáž srdca, a na miesto prišlo aj množstvo zdravotníkov. Oživovanie trvalo asi 40 minút, no chlapcovi už pomôcť nedokázali. Na mieste boli aj vojaci pobrežnej stráže Rimini, ktorí miesto na nejaký čas uzavreli. Telo bolo prevezené na pitvu, ktorá ukáže príčinu smrti. Polícia podľa médií vyšetruje zo smrti jedného z vychovávateľov. Predbežne sa hovorí o trestnom čine zabitia.