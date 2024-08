Francúzsky prezident Macron začal rokovania s politickými stranami o vymenovaní premiéra

(Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

Novovymenovaný premiér sa bude musieť po nástupe do funkcie zaoberať schválením rozpočtu na rok 2025, a to v čase, keď je Francúzsko pod tlakom Európskej komisie a dlhopisových trhov a potrebuje znížiť svoj finančný deficit. V súčasnosti však nie je bezprostredne jasné, kto sa stane premiérom.

archívne video

Emmanuela Macrona v Prezidentskom paláci prijala Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Maarty)

Prezident po usporiadaní predčasných parlamentných volieb prišiel o desiatky kresiel svojej strany. V dvojkolových voľbách totiž zvíťazil ľavicový Národný ľudový front (NFP) pred centristickou koalíciou francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Spolu (ENS) a krajne pravicovým Národným združením (RN). Žiadna skupina nezískala absolútnu väčšinu. Vláda odchádzajúceho premiéra Gabriela Attala riadila Francúzsko počas olympijských hier v Paríži ako dočasná vláda. Macron preto vymenuje premiéra po prebiehajúcich rokovaniach, ktoré budú pokračovať v pondelok, uviedol jeho úrad.

Vláda, ktorá by dosiahla väčšinu

"Prišli sme ponúknuť riešenie stability. Sme jednotní," povedala Lucie Castetsová, 37-ročná vyššia štátna úradníčka a kandidátka ľavice na post premiérky, keď prišli na rozhovory s Macronom členovia aliancie NFP – Socialistická strana (PS), Francúzska komunistická strana (PCF), Európa Ekológia-Zelení (EELV) a Nepoddajné Francúzsko (LFI). Francúzsky prezident zatiaľ kandidatúru Castetsovej nebral do úvahy, hoci vo voľbách skončila NFP prvá. Macron totiž vyzval vedúcich predstaviteľov strán, aby sa dohodli nad rámec straníckej príslušnosti a vytvorili vládu, ktorá by dosiahla väčšinu.

"Tvárou v tvár tomuto parlamentu zloženému z menšinových (strán) je potrebné, aby politickí lídri spolu vychádzali," povedal predstaviteľ Macronovej kancelárie. Líder komunistickej strany Fabien Roussel v piatok vyhlásil, že pokiaľ Macron nevymenuje Castetsovú do funkcie, ľavica by mohla opustiť rokovania. Zdroj blízky prezidentovi však začiatkom mesiaca uviedol, že ťažisko nového parlamentu by podľa hlavy štátu malo byť skôr stredové alebo stredopravé.

Medzi ďalších potenciálnych kandidátov patrí konzervatívny regionálny prezident Xavier Bertrand a bývalý socialistický premiér Bernard Cazeveuve, uviedli zdroje. Francúzske médiá nedávno spomenuli ako ďalšie možné meno Karima Bouamranea, socialistického starostu predmestia Paríža. Macron už v minulosti vybral neočakávaných premiérov. Podľa francúzskej ústavy môže vymenovať do funkcie osobu, ktorú si sám zvolí. Predseda vlády však musí byť schopný ustáť hlasovania o dôvere navrhované opozíciou.